وزیر جهاد کشاورزی با اعلام پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران گفت: با تأمین منابع مالی و تکمیل فرآیند‌های بانکی، باقی‌مانده مطالبات تا سه‌شنبه پرداخت می‌شود؛ همچنین بخش کشاورزی در اولویت‌های پایانی اعمال محدودیت گاز قرار دارد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه در بازدید از نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی «آیفارم» در شهر آفتاب، با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی بخش کشاورزی گفت: این بخش در اولویت‌های پایانی اعمال محدودیت گاز قرار دارد و تأمین انرژی واحد‌های تولیدی، گلخانه‌ها و سایر بخش‌های وابسته به انرژی برای حفظ ظرفیت تولید و پایداری عرضه محصولات غذایی با هماهنگی دستگاه‌های مربوط دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت بهای گندم خرید تضمینی افزود: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و منابع مالی بخش باقی‌مانده نیز تأمین و کارسازی شده است.

نوری قزلجه با اشاره به مشارکت نزدیک به یک میلیون بهره‌بردار در تحویل گندم گفت: حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار فیش تحویل ثبت شده است و تطبیق اطلاعات در شبکه بانکی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی و بخش بیمه در حال نهایی شدن است.

وی افزود: با تکمیل فرآیند‌های حسابداری و سامانه‌ای، باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران تا سه‌شنبه پرداخت می‌شود. روند پرداخت مطالبات امسال نیز از نظر فاصله زمانی، در مقایسه با پنج سال گذشته شرایط مطلوب‌تری داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، نهمین نمایشگاه آیفارم را ویترین نوآوری و فناوری‌های نوین کشاورزی دانست و گفت: این دوره با نوآوری‌های جدید و حضور پررنگ تشکل‌های تولیدی همراه بوده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه کشاورزی تنها به افزایش تولید محدود نمی‌شود، افزود: تکمیل زنجیره ارزش، بهبود روش‌های عرضه و افزایش سهم کشاورزان از سود نهایی باید مورد توجه قرار گیرد.

نوری قزلجه گفت: سیاست حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی از تأمین نهاده‌ها تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و صادرات است. توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت بهینه آب نیز از محور‌های مهم این نمایشگاه به شمار می‌رود.

نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی آیفارم از ۵ تا ۸ آبان با حضور ۱۲۰ شرکت فعال در حوزه‌های گلخانه‌سازی، باغبانی، نهاده‌های کشاورزی و سامانه‌های آبیاری در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و فناوری‌های جدید و تبادل نظر میان فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است.

در این بازدید، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی؛ پیمان اسکندری، رئیس سازمان تعاونی روستایی؛ داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور؛ محمد قربانی، قائم‌مقام وزیر در امور مجلس؛ محمدرضا محمدی، رئیس سازمان حراست؛ و سید سجاد حسینی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر را همراهی کردند.