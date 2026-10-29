وی میانگین نسبت دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج به متقاضیان در کشور را ۴۲ درصد اعلام کرد و افزود: کرمانشاه از این حیث از میانگین کشور وضعیت بهتری دارد و از نظر تعداد وام‌های ازدواج پرداخت‌شده نیز رتبه سیزدهم کشور را داریم.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین به برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای این معاونت برای تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال ۲۵۰ کارگاه آموزش ازدواج در مناطق کم‌برخوردار استان برگزار شده تا جوانان این مناطق نیز بتوانند از آموزش‌های لازم در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توسعه خدمات مشاوره ازدواج در استان افزود: با راه‌اندازی شش مرکز جدید، در مجموع ۴۰ مرکز مشاوره ازدواج در کرمانشاه فعال است.