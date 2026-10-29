\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u060c \u0645\u0631\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n