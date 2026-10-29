به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دوره از جشنواره، از میان حدود هزار طرح فناورانه که طی یک سال به دبیرخانه ارسال شده بود، ۴۱۱ طرح پس از طی مراحل ارزیابی و داوری به رقابت راه یافتند.

فرایند انتخاب طرح‌ها با برگزاری مراحل استانی آغاز شد و در ادامه، طرح‌های منتخب از استان‌های مختلف کشور در مرحله ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برگزیدگان این دوره در سه بخش «طراحان کسب‌وکار»، «تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا» و «تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های رشد‌یافته» معرفی و از ۹ برگزیده این بخش‌ها تجلیل می‌شود.

همچنین در بخش جوایز تخصصی جشنواره، ۱۰ جایزه دیگر به برگزیدگان اختصاص دارد که حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی صنعتی، مدیریت شهری و کارگزاری تجاری‌سازی فناوری را دربر می‌گیرد.

نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه و برنامه‌های تخصصی این رویداد نیز با هدف معرفی توانمندی شرکت‌های فناور، توسعه ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران و تسهیل مسیر تجاری‌سازی فناوری برگزار شد.