به مناسبت هفته تربیت بدنی ، روز دانش‌آموز و بسیج دانش‌آموزی همایش دوچرخه‌سواری با حضور دانش آموزان پسر در عجب‌شیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت هفته تربیت بدنی، روز دانش‌آموز و بسیج دانش‌آموزی همایش دوچرخه‌سواری با حضور دانش آموزان پسر از پارک ساحلی عجب‌شیر به سمت اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

این همایش با همکاری آموزش و پرورش شهرستان و همراهی اداره ورزش و جوانان و بسیج دانش‌آموزی سپاه ناحیه عجب‌شیر اجرا شد.

شرکت‌کنندگان مسیر پارک ساحلی تا اداره ورزش و جوانان را رکاب زدند و در پایان مراسم قرعه‌کشی و اهدای جوایز به برگزیدگان انجام شد. هدف از این برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و گرامیداشت مناسبت‌های ملی و دانش‌آموزی بود.