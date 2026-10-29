به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ جواد افشاری گفت: در پی مراجعه ۲ نفر از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام اقدامات تخصصی، پیگیری‌های لازم و هماهنگی با مراجع قضایی، مبلغ ۶ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری‌شده به مالباختگان مسترد شد

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: بر اساس آمار‌های موجود، لینک‌های جعلی و برنامه‌های رسیدساز جعلی همچنان از جمله روش‌های مورد استفاده کلاهبرداران هستند.

سرهنگ افشاری توصیه کرد: شهروندان از باز کردن لینک‌های ناشناس، به‌ویژه لینک‌های ارسال‌شده از شماره‌های شخصی و منابع نامعتبر، خودداری کنند و پیش از انجام هرگونه تراکنش مالی، از صحت اطلاعات و اعتبار درخواست اطمینان حاصل کنند. وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مراجع انتظامی و پلیس فتا پیگیری کنند.