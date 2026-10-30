رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران اینترنتی از آگهی‌های جعلی استخدام، پیشنهاد‌های دورکاری و وعده درآمد‌های تضمینی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور گفت: آگهی‌های استخدامی با وعده حقوق بالا، درآمد تضمینی، فعالیت در منزل و انجام طرح‌های دورکاری، ممکن است پوششی برای کلاهبرداری اینترنتی و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان باشد.

وی افزود: کلاهبرداران سایبری با انتشار آگهی‌های جذاب و ارائه پیشنهاد‌های شغلی وسوسه‌انگیز، تلاش می‌کنند اعتماد متقاضیان کار را جلب کرده و آنان را به پرداخت وجه یا افشای اطلاعات شخصی و بانکی ترغیب کنند؛ ازاین‌رو، شهروندان باید پیش از اعتماد به چنین پیشنهادهایی، از صحت آگهی و هویت کارفرما اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت دقت در بررسی آگهی‌های استخدامی بیان کرد: درخواست پرداخت وجه با عناوینی مانند ثبت‌نام، تشکیل پرونده، تضمین استخدام یا دریافت مجوز فعالیت، به‌ویژه در شرایطی که هویت و اعتبار مجموعه استخدام‌کننده مشخص نیست، باید با حساسیت جدی بررسی شود.

سرهنگ طاهرپور همچنین بر لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از در اختیار گذاشتن اطلاعات بانکی، رمز‌های عبور و کد‌های تأیید پیامکی به افراد ناشناس خودداری کنند و به هیچ عنوان روی پیوند‌های مشکوک ارسال‌شده از سوی آگهی‌دهندگان نامعتبر کلیک نکنند.

وی در ادامه، بررسی هویت کارفرما، اطمینان از اعتبار بستر انتشار آگهی و پرهیز از پرداخت وجه پیش از احراز صحت پیشنهاد شغلی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا احتمال وقوع کلاهبرداری سایبری، می‌توانند از طریق درگاه‌ها و راه‌های ارتباطی رسمی پلیس فتا، موضوع را پیگیری کنند.