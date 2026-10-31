رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از رانندگان خواست با کاهش سرعت، افزایش دقت و رعایت حق تقدم عابران پیاده، زمینه عبور ایمن دانش‌آموزان را به‌ویژه در محدوده مدارس فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: توجه به ایمنی کودکان در معابر شهری از مسئولیت‌های مهم رانندگان است و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، نقشی مؤثر در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: رانندگان هنگام نزدیک شدن به مدارس، گذرگاه‌های عابر پیاده و تقاطع‌ها باید با کاهش سرعت، افزایش هوشیاری و رعایت حق تقدم عابران، شرایط عبور ایمن شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، را فراهم کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت آموزش رفتار‌های صحیح ترافیکی به دانش‌آموزان، از آنان خواست هنگام عبور از خیابان، از گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند و پیش از ورود به سواره‌رو، از ایمن بودن مسیر اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ مولوی افزود: رعایت چند اصل ساده، از جمله کاهش سرعت در محدوده مدارس، توجه مستمر به محیط اطراف و رعایت حق تقدم عابران پیاده، می‌تواند در پیشگیری از حوادث رانندگی مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، حفاظت از جان دانش‌آموزان مستلزم مسئولیت‌پذیری رانندگان و رعایت مقررات از سوی تمامی کاربران راه است.