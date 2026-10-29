به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پلیس نسبت به وقوع کلاهبرداری‌های میلیاردی هشدار داد و تاکید کرد: رسید واریز تضمین پرداخت نیست!

جانشین پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: متهمی که با رسید‌های جعلی، ۱۰ میلیارد تومان از ۲۰ نفر در استان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، با پیگیری پلیس آگاهی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ محمد داوودی از مردم خواست از واریز هرگونه وجهی قبل از مشاهده و دریافت کالا خودداری کنند.