معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه علمی و ظرفیت نخبگان استان یزد، از پیگیری مطالبات مردم در حوزه آب و افزایش اختیارات استاندار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا عارف ظهر امروز در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد که با حضور استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به اینکه افتخار می‌کند یزدی است، گفت: استان یزد حدود ۴۳ درصد جمعیت خود را از مهمانانی دارد که از استان‌های دیگر به این استان آمده‌اند و خوشبختانه میزبانان خوبی برای هم‌میهنان خود و حتی برای کشور‌های دیگر بوده‌ایم که باید این ویژگی را حفظ کرد.

وی ادامه داد: در همه برنامه‌های کشوری، جایگاهی فراملی برای استان یزد در نظر گرفته شده است. کل منابع زیرزمینی استان، انفال و متعلق به نسل‌های آینده است و به‌هیچ‌عنوان این منابع زیرزمینی، ظرفیت متعلق به استان و کشور نیستند.

وی با اشاره به اینکه یزد در زمینه تربیت نیروی انسانی، توسعه علم و فناوری و عملیاتی کردن دستاورد‌های فناوری، با وجود سابقه کم علمی در عصر حاضر، توانسته است بدرخشد، گفت: یزد در تمام فعالیت‌هایی که طی سال‌های اخیر انجام شده، پیشتاز بوده است. بر اساس مأموریت و راهبردی که برای کشور نوشته شده و اصلی‌ترین آن توسط امام راحل و رهبر شهید بیان شده است، با توجه به نگاه کلان و آینده‌نگرانه‌ای که برای کشور داشتند، اتکای کشور به جوانان و نخبگان بوده که در این زمینه نیز یزد درخشیده است.

وی ادامه داد: همواره تعداد نخبگان یزدی که در سطح مسابقات علمی و المپیاد‌ها درخشیده‌اند، قابل توجه بوده است. این پتانسیل استان است و از مدیران استان درخواست دارم این رسالت را به‌عنوان مسئولیت ملی خود در نظر بگیرند تا در شرایط فعلی که دشمن سه جنگ را به کشور وارد کرده است، بتوانند موفق باشند.

عارف افزود: جنگ ۱۲روزه، جنگ ۴۰روزه و کودتای دی‌ماه، خساراتی به‌مراتب بیشتر از جنگ‌های دیگر به همراه داشتند و دو جوان ایرانی را مقابل یکدیگر قرار دادند؛ اما نگاه عمیق رهبر شهید به جوان ایرانی بود که بسیاری از آنها را شهید ذکر کردند. خدا را شاکریم که با عنایتی که اعطا کرد، کاری را انجام دادیم که هیچ کشوری جرئت نمی‌کرد وارد آن شود.

عارف با بیان اینکه دستاورد‌های کشور مدیون پیشرفت‌های علمی است، گفت: هر روزی که از جنگ می‌گذشت، دستاورد‌های کشور نسبت به روز و هفته قبل بیشتر می‌شد و امروز آمادگی داریم با هر خباثت دشمن، با شدت بیشتری مقابله کنیم؛ اما هنوز راه زیادی برای پیمودن در کشور داریم. قطعاً در جنگ‌های آینده، افسران نظامی فعلی فرماندهان آن نخواهند بود، بلکه جوانان علمی امروز فرماندهان خواهند بود. به همین علت، در سه سال اخیر باید فناوری‌های راهبردی جایگاه برتری داشته باشند تا دیگر هیچ کشوری حتی به ذهنش نرسد که به کشور ما آسیبی وارد کند. تمام جوانان باید این نقش را به‌عنوان مسئولیتی ملی بر عهده بگیرند و مدیران، استادان و دیگران نیز باید این نقش را بپذیرند و برای تحقق آن کمک کنند؛ حتی دانش‌آموزان دبیرستانی نیز باید آماده باشند.

وی ادامه داد: در همان روز‌های اول دولت به این نتیجه رسیدیم که به هوش مصنوعی در مدارس پرداخته و آن را آموزش دهیم که این موضوع با استقبال آموزش‌وپرورش، بسیار خوب پیش رفته است.

عارف با اشاره به روحیه همکاری و همیاری در استان یزد گفت: روحیه همیاری و همکاری در استان یزد بسیار خوب بوده است. نکته مهم و برجسته‌ای که در میان مردم یزد وجود دارد، این است که بسیاری از نخبگان یزدی حاضرند به استان برگردند و در یزد فعالیت کنند. امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های دولتی و آزاد و دیگر مراکز دانشگاهی یزد وضعیت بسیار خوبی دارند و در سطح کشور می‌درخشند.

عارف با تأکید بر ویژگی‌های خاص مردم یزد گفت: در هیچ مرجع قانونی، تصمیمی که به ضرر یزد باشد گرفته نخواهد شد. هر مشکلی که ایجاد شود، از سد آن عبور خواهیم کرد. امروز کشور شرایط خاصی دارد و اگر تحمل کنیم، با توجه به اینکه ویژگی و تاب‌آوری مردم یزد بالاست، آینده کشور درخشان خواهد بود. هیچ کشور و مردمی را سراغ نداریم که بمب بر سرشان انداخته شود، اما اعتنا نکنند و به کار خود ادامه دهند. امروز تنگه هرمز برای ایران است و هیچ فرد و قدرتی نمی‌تواند مانع شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در برابر مشکلات اخیر بسیار خوب عمل کرده‌ایم، گفت: فروشگاه‌هایی که در شرایط عادی ۳۰ تا ۴۰ درصد جنس داشتند، در شرایط جنگ قفسه‌هایشان کاملاً پر بوده است. مردم یزد همیشه در همه صحنه‌ها پیشتاز بوده‌اند و سختی‌ها را تحمل کرده‌اند. اعتراض را حق مردم می‌دانیم، اما اگر بررسی شود، اعتراضاتی که در یزد بوده در انتهای جدول قرار داشته است؛ زیرا مردم به مسئولان استان اعتماد دارند.

وی ادامه داد: مردم در اصلاحات ساختاری که در حال حاضر در حال انجام است، همراهی بسیاری دارند. بله، گرانی وجود دارد و باید حل شود، اما این موضوع به چند عامل بستگی دارد که باید برطرف شوند. وقتی حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش یافته است، باید قیمت اجناس نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین افزایش حقوق داشته‌ایم، اما افزایش تورم بیشتر بوده است. باید درک کنیم که افزایش حقوق به‌منزله افزایش قدرت خرید مردم نیست. در حال حاضر، کاری که انجام می‌دهیم، مقابله با گران‌فروشی و احتکار است و مجبور شده‌ایم در برخی زمینه‌ها به‌صورت تعزیراتی و قانونی برخورد کنیم.

وی درباره موضوع آب که مهم‌ترین دغدغه یزد است، گفت: یک موضوع مهم وجود دارد که سال‌هاست مطالبه می‌شود و از طرق مختلف در حال پیگیری است؛ امیدواریم به نتیجه برسد.

عارف درباره کالابرگ نیز اظهار کرد: کالابرگ از ابتدا برای کنترل تورم بود، اما موفق نشدیم. در اسفندماه دستور قطعی صادر کرد و ضرب‌الاجل تعیین کرد، اما موفق نشد و مشکلاتی داریم که نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در زمینه تفویض اختیارات به استانداران، استاندار یزد بسیار خوب عمل کرده است و اگر باز هم نیازی به اختیار بیشتری باشد، این موضوع انجام خواهد شد.