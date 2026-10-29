حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم لیبریا در سواحل بلغارستان در دریای سیاه منجر به غرق شدن آن شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر گزارش آسوشیتد پرس، این کشتی کانتینربَر که تحت مدیریت یونان است، از بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی عازم رومانی بوده است. در این حادثه کسی آسیب ندیده است.

وزیر دفاع بلغارستان اعلام کرد: ۳ پهپاد دریایی در فاصله حدود ۳۸ کیلومتری از سواحل این کشور، با این کشتی برخورد کردند. برخی از کانتینر‌های موجود در کشتی حاوی باتری‌های لیتیوم-یونی، مایعات قابل اشتعال، گاز‌ها و سایر مواد خطرناک بودند. پس از نمونه برداری از چندین نقطه در آب‌های سرزمینی بلغارستان هیچ نشانه‌های از آلودگی مشاهده نشده است.

این پنجمین حمله پهپادی در منطقه انحصاری اقتصادی این کشورِ عضو ناتو در ماه کنونی میلادی به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر چندین کشتی در دریای سیاه هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که هیچ طرفی مسئولیت این حمله‌ها را برعهده نگرفته است. دریای سیاه در جنگ روسیه و اوکراین به عرص‌های فزاینده برای حملات پهپادی تبدیل شده است.