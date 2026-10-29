رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به افزایش تقاضا برای تهیه بلیت کنسرت‌های پرمخاطب، درباره سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از این فرصت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ نعمت‌الله طاهرپورگفت: کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های جعلی در فضای مجازی، ارائه قیمت‌های وسوسه‌کننده و ادعای محدود بودن ظرفیت فروش، تلاش می‌کنند خریداران را به پرداخت سریع وجه ترغیب کنند؛ درحالی‌که ممکن است پس از دریافت پول، هیچ بلیتی تحویل ندهند یا بلیت جعلی و فاقد اعتبار ارسال کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تأکید کرد: شهروندان باید بلیت موردنیاز خود را صرفاً از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی و مورد تأیید برگزارکنندگان تهیه کنند و از واریز وجه به حساب اشخاص ناشناس یا ورود به لینک‌های مشکوک و نامعتبر بپرهیزند.

به گفته وی بررسی نشانی دقیق درگاه پرداخت، اطمینان از اعتبار سامانه فروش، خودداری از اعتماد به وعده‌های غیرمتعارف و پرهیز از تصمیم‌گیری عجولانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهد.

سرهنگ طاهرپور افزود: همچنین شهروندان باید توجه داشته باشند که ارائه تصویر بلیت، رسید پرداخت یا سایر مدارک ظاهری از سوی فروشنده، به‌تنهایی تضمین‌کننده اصالت و اعتبار بلیت نیست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک یا مواجهه با موارد کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق مجاری رسمی پلیس فتا گزارش کنند و در صورت واریز وجه و احتمال وقوع کلاهبرداری، مستندات مربوط به آگهی، مکاتبات و تراکنش مالی را برای پیگیری قانونی حفظ کنند.