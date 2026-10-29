مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: برگزیدگان لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در دو بخش کودک و نوجوان، پس از رقابت ۲۰ تیم در مرحله استانی و برگزاری مرحله نهایی در سه شهرستان دشتستان، دشتی و بوشهر معرفی شدند.

برگزیدگان لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در بوشهر معرفی شدند

برگزیدگان لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ حیدر راهب اظهار کرد: مرحله نهایی لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» از سوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های دشتستان، دشتی و بوشهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از داوری در دو بخش کودک و نوجوان به رقابت پرداختند.

وی افزود: این رقابت‌ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و مساجد و افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های کتابخوانی برگزار شد.

راهب بیان کرد: مرحله نهایی این لیگ در شهرستان دشتستان در کتابخانه عمومی شهید بهشتی، در شهرستان دشتی در کتابخانه عمومی حقایق‌نگار خورموج و در شهرستان بوشهر در کتابخانه عمومی بانو مصلحیان برگزار شد.

وی ادامه داد: داوری رقابت‌ها را سعیده سلیمی، نویسنده کودک و نوجوان و دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و فاطمه بناری، کارشناس فرهنگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، برعهده داشتند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: در بخش کودک، تیم حنانه محمدی با همراهی زهرا علی‌پور و آناهید طاهرزاده رتبه نخست را کسب کرد، تیم زهرا رجبی با حضور نازنین زهرا شکری و زهرا یعقوبی دوم شد و تیم کامران هیربدی به همراه مهدیار نوبخت و بردیا زارعی در جایگاه سوم قرار گرفت.

راهب افزود: در بخش نوجوان نیز تیم بهار جدکاره با همراهی فاطمه صادقی و فاطمه سادات موسوی رتبه نخست را به دست آورد و تیم ساجده سادات موسوی با حضور سارینا جداره و سامینا جدکاره دوم شد.

وی اظهار کرد: تیم‌های برگزیده این رقابت‌ها در مراسم استانی هفته کتاب که آبان‌ماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و برای سایر تیم‌های شرکت‌کننده نیز لوح سپاس و هدایایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد برگزار می‌شود.