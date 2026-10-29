معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم بسکتبال دختران کیش برای حضور در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی کشور، عازم استان فارس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم بسکتبال دختران کیش به مربیگری ساناز عسکری در این رقابت‌ها شرکت کرد تا در کنار نمایندگان سایر استان‌ها، رقابت های خود را انجام دهد.

شرکت نماینده کیش در این رقابت‌ها فرصتی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دختران کیش و فراهم‌سازی زمینه پیشرفت ورزشی آنها در حوزه قهرمانی است.