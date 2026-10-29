به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد نیکبخت گفت: مأموران کلانتری ۱۱ کوهپایه در جریان گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و برای بررسی موضوع، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف کردند که در همین رابطه، یک نفر دستگیر شد.

راننده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ نیکبخت با تأکید بر آثار سوء قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حمل‌ونقل و توزیع غیرقانونی سوخت، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.