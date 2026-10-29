به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در یکی از دیدار‌های هفته دوم سوپرلیگ والیبال ایران، تیم‌های رازین پلیمر و تهران‌پیشه چمستان در خانه والیبال پایتخت به مصاف یکدیگر رفتند.

شاگردان مرتضی هداوندی در تیم رازین پلیمر ست نخست را با اختلاف امتیاز بالا و نتیجه ۲۵ بر ۱۱ به سود خود پایان دادند. اما در ست دوم، تهران‌پیشه چمستان با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک مساوی شوند.

ست سوم این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود تهران‌پیشه چمستان به پایان رسید، اما در ست چهارم دوباره رازین پلیمر با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به برتری رسید تا کار به ست حساس پنجم کشیده شود. در ست پایانی، رازین پلیمر با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ پیروز شد و در نهایت در این دیدار خانگی سه بر دو به برتری دست یافت تا دومین برد دو امتیازی خود را کسب کند و چهار امتیازی شود.

ترکیب دو تیم در ابتدای این مسابقه به شرح زیر بود:

رازین پلیمر: فاضل پژومان، یوسف کاظمی، محمد بربست، محمدامین رحیمی، سیداحمد اسماعیل‌نژاد، میلاد مؤمنی و علیرضا آقا مجیدی.

تهران‌پیشه چمستان: یونس رمضانی، امیر فرج‌الله‌پور، حامد نظری، مرتضی ذبیحی، معین قرنجیک، محمدرضا حضوری و علیرضا ستایشی.

نادر انصاری، بهروز جعفری، محمدرضا درفش کاویان، مجتبی نعمتی فیروزآباد و نیما یزدان‌پناه به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.