مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از کشف و توقیف محموله سیب‌زمینی که با هدف قاچاق به عراق در مرز مهران جاسازی شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرشید زرگوش» مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: پس از رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات شهرستان مهران، یک محموله سیب‌زمینی هنگام خروج از مرز مهران توسط مأموران گمرک کشف شد.

وی افزود: حدود ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی در ۶ دستگاه تریلی کانتینردار، در کنار سایر اقلام تره‌بار جاسازی شده بود و بررسی‌ها نشان داد این محموله با هدف قاچاق به کشور عراق در حال انتقال است.

زرگوش ادامه داد: پس از کشف محموله، دستور توقیف هر ۶ دستگاه تریلی توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهران صادر شد و اقدامات قانونی در این راستا در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به وضعیت کنونی این کالا خاطرنشان کرد: حمل محصول سیب‌زمینی از نظر صادراتی ممنوع بوده و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف قانونی کالا به سرعت در خلال رسیدگی پرونده انجام خواهد شد.