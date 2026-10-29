جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه ماجراجویی دشمنان، گفت: تنگه هرمز همچنان بسته است و در سیطره رزمندگان اسلام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» درباره آمادگی نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمنان، اظهار داشت: مردم ایران مردمی جنگ‌بلد هستند؛ همچنان‌که در دفاع مقدس هشت‌ساله، با وجود اینکه تمام قدرت‌های غربی، شرقی و ارتجاع منطقه از رژیم بعثی عراق حمایت می‌کردند، مردم و نیرو‌های مسلح ما چنان پیش رفتند که دشمن به التماس افتاد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه افزود: در این جنگ‌ها نیز مردم بصیر ما در صحنه حضور یافتند و حماسه آفریدند و دشمن را به شرایطی رساندند که التماس آتش‌بس داشت. امروز هم نیرو‌های مسلح و مردم ما همین مسیر پیروزمندانه را ادامه خواهند داد.

سرلشکر ایزدی تصریح کرد: دشمن ممکن است تلاش‌هایی انجام دهد، ولی در این جنگ، کسی که از شرف، دین، استقلال، نظام، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورش دفاع می‌کند و شهادت را فوز عظیم می‌داند، پیروز است.

وی عنوان کرد: نیرو‌های مسلح نیز در سراسر کشور آماده دفاع با صلابت از کیان کشور اسلامی هستند و توانسته‌اند ضمن حفظ تاب‌آوری در عرصه‌های مختلف، در حوزه موشکی زمین‌به‌زمین، پدافند و پهپادی پیشرفت و خود را بازیابی کنند.

سرلشکر ایزدی همچنین درباره برخی ادعا‌های دشمنان نسبت به بازبودن تنگه هرمز، گفت: این تنگه مهم همچنان بسته است و تا وقتی، شرایطی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است، محقق نشود؛ تنگه هرمز در سیطره رزمندگان اسلام، مسدود خواهد ماند.