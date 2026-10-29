به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم والیبال مهرگان مازندران در هفته دوم لیگ برتر مردان، با ارائه نمایشی برتر توانست چادرملو اردکان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

نماینده مازندران در این مسابقه ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به سود خود پایان داد و تنها در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ مغلوب حریف شد تا در مجموع با پیروزی سه بر یک زمین مسابقه را ترک کند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که بازیکنان مهرگان از ابتدای مسابقه با تمرکز بالا و اجرای دقیق تاکتیک‌های کادر فنی، برتری خود را به حریف تحمیل کردند و در پایان، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آوردند.