در اسلام‌آباد، نشستی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و شماری از شخصیت‌های پیشین سیاسی، نظامی و دیپلماتیک پاکستان برگزار شد؛ نشستی با محور بررسی تحولات منطقه، پیامد‌های جنگ و چشم‌انداز روابط تهران و اسلام‌آباد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ حاضران در این میزگرد، ضمن بررسی پیامد‌های جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت دیپلماسی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. سفیر ایران نیز آمادگی تهران برای ازسرگیری مذاکرات را اعلام کرد، اما ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا را مانعی در مسیر دیپلماسی دانست.

کارشناسان پاکستانی نیز با اشاره به حساسیت شرایط منطقه، بر ضرورت اتخاذ سیاست خارجی متوازن و حفظ روابط سازنده با کشور‌های منطقه تأکید کردند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد؛ تلاش‌هایی که آینده آن به تحولات میدانی، مواضع طرف‌های درگیر و فراهم شدن زمینه برای گفت‌و‌گو وابسته است.