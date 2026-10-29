سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی مسائل اولویت‌دار فرهنگی استان همدان، نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، احمد راستینه با اشاره به برنامه نظارتی این کمیسیون در استان همدان اظهار کرد: در این سفر، موضوعاتی همچون اجرای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گفت‌و‌گو با نخبگان فرهنگی و اجتماعی، حمایت از قهرمانان ورزشی و بررسی روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور افزود: برای اجرای این نقشه در سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که سهم هر استان به‌صورت تفکیکی مشخص و ابلاغ خواهد شد. بر این اساس، هر استان باید برای پنج مسئله اولویت‌دار فرهنگی خود، پیوست‌های اجرایی تدوین کند تا زمینه تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

وی ایجاد ردیف‌های اعتباری پایدار برای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و گردشگری را از محور‌های مهم پیگیری کمیسیون دانست و افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، پیش‌بینی اختصاص یک درصد از هزینه شرکت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و تبلیغی و پشتیبانی از جوانان و نوجوانان است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار جدول ۱۲، مبلغ سه هزار میلیارد تومان به‌صورت استانی توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از این اعتبارات برای آموزش و ارتقای کارگزاران مساجد و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، دینی و مذهبی، بخشی برای تولید پویانمایی و حمایت از فعالان عرصه کودک و نوجوان و اهالی فرهنگ و هنر و بخشی نیز برای خرید کتابخانه‌های سیار و توسعه دسترسی مناطق محروم به منابع مطالعاتی اختصاص می‌یابد. همچنین حمایت از کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌ها در این برنامه پیش‌بینی شده است.

راستینه با بیان اینکه در سال‌های گذشته ردیف مشخصی از اعتبارات ملی برای پشتیبانی از بسیاری از برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی استانی وجود نداشت، ابراز امیدواری کرد که توزیع استانی این اعتبارات به تقویت فعالیت‌های فرهنگی در استان‌ها کمک کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از پیش‌بینی اعتبار برای تشویق مدال‌آوران مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس، اعتبارات لازم برای تشویق قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های ورزشی در سکو‌های قهرمانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این حمایت‌ها با هدف قدردانی از ورزشکاران پرافتخار کشور و توجه به آنان به‌عنوان سرمایه‌های ملی و فرهنگی انجام می‌شود و اعتبارات مربوطه پرداخت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر محور‌های مهم سفر به استان همدان عنوان کرد و گفت: وضعیت فرزندآوری در برخی استان‌ها مطلوب نیست و لازم است موانع و مشکلات این حوزه به‌صورت جدی بررسی شود.