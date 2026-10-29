در گفت‌وگوی خبری صداوسیمای مرکز ایلام، سخنگوی قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار از کاهش نرخ تورم ماهانه در استان خبر داد و رییس اتاق اصناف نیز عملکرد این قرارگاه را در کاهش تخلفات مؤثر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سجاد غلامی» سخنگوی قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار، در گفت‌وگوی خبری صداوسیمای مرکز ایلام گفت: نرخ تورم ماهانه در استان ایلام کاهش یافته است و این نتیجه اقدامات قرارگاه در مهار گرانی و تورم بازار استان است.

وی افزود: دستاورد‌های سه‌ماهه قرارگاه نشان می‌دهد که نظارت مستمر بر بازار توانسته روند گرانی را کنترل کند.

«دبیر فیض‌الهی» رییس اتاق اصناف ایلام، نیز در این گفت‌وگوی خبری گفت: عملکرد قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار در کاهش تخلفات مؤثر بوده است.

وی افزود: تفاوت قیمت در مبدأ و همچنین زمان خرید فروشنده از عامل فروش، از مهم‌ترین عوامل آشفتگی قیمت‌ها و چنددستگی قیمت‌ها در بازار است.