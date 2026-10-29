احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی، افزون بر تامین برقِ خود و جلوگیری از خاموشی‌، منبع درآمدی برای کشاورزان ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی علاوه بر جلوگیری از خاموشی ها، می‌تواند منبع درآمدی برای کشاورزان باشد.

کشاورزان استان با راه اندازی این نیروگاه‌ها علاوه بر تامین برقِ خود، به شبکه سراسری هم برق تحویل می‌دهند.

مسئول پیگیری مزارع خورشیدی در سارمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تاکنون ۹۲ چاه کشاورزی به پنل خورشید مُجهز شده و برق آن بر روی مدار قرار گرفته و حدود ۱۹ چاه دیگر نیز در حال ساخت نیروگاه خورشیدی هستند که با تکمیل آن به زودی وارد شبکه خواهد شد.

حسن اکبری افزود: در پنج ماهه اول امسال ۷۶۵ کیلو وات برق در ۱۳ نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی در مدار تولید قرار گرفته است.

او گفت: اکنون۱۴۸ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در کنار چاه‌های کشاورزی با ظرفیت حدود هفت هزار و ۴۰۰ کیلو وات (هفت و نیم) مگا وات برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند.

کارشناس فنی نیروگاه خورشیدی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم گفت: براساس هدفگذاری انجام شده، قرار است در مدت سه سال، سالی هفت مگاوات، نیروگاه خورشیدی در استان احداث شود که از سال گذشته تاکنون شش و یک دهم مگاوات در مدار تولید قرار گرفته که ۷۶۵ کیلو وات آن مربوط به پنج ماهه اول امسال است.

میثم محمدی افزود: کشاورزانی که اقدام به نصب پنل خورشیدی در مزارع خود کنند، در ساعات پیک از پنج ساعت خاموشی مُعاف و هشت ماه از سال را می‌توانند تولید برق نیروگاه خود را با توجه به قرارداد تضمینی برق ۲۰ ساله که با آنها بسته می‌شود، فروش برق داشته باشند که یک درآمدی برای کشاورزان است.

او گفت: کشاورزانی که ۸۰ درصد دیماند (برق) مصرفی خود را نیروگاه احداث کنند، به بانک کشاورزی معرفی می‌شوند و می‌توانند از تسهیلات سه میلیارد تومانی بهره‌مند شوند.

استان مرکزی با تولید هزار مگاوات برق خورشیدی در مدار تولید، رتبه اول را در کشور داراست.