\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0634\u0647\u0631 \u0632\u0631\u0646\u0642 \u0647\u0631\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u06f6\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0632\u0631\u0646\u0642 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.