به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نخستین رقابت فصل به این شرح است:

* مارپیچ بزرگ: (مجموع دو ران)

۱- لوکاس پینیرو از برزیل ۱:۴۴:۷۲ دقیقه

۲- لوئیک مِیارد از سوئیس ۱:۴۵:۲۰،

۳- مارکو اودرمت از سوئیس ۱:۴۵:۲۱

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از اولین مرحله از ۱۰ مرحله فصل لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۰۰، لوئیک مِیارد از سوئیس با ۸۰ و مارکو اودرمت از سوئیس با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از اولین مرحله از ۴۳ مرحله فصل، لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۰۰، لوئیک مِیارد از سوئیس با ۸۰ و مارکو اودرمت از سوئیس با ۶۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.