به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: افزایش خودسرانه قیمت نان تخلف است قیمت نان آزادپز هیچ‌گونه تغییری نداشته است؛ با این حال، برخی نانوایی‌ها اقدام به افزایش خودسرانه نرخ‌ها کرده‌اند که با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد شایان ذکر است نانوایی‌های آزادپز حق فروش نان سبزی و شیرمال را ندارند و قیمت‌ها تا پایان سال ثابت خواهد ماند.

محسن صیادی افزود: نانوایی‌های آزادپز در واقع نوعی واحد یارانه‌ای محسوب می‌شوند و با دریافت سهمیه دولتی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین، صرف‌نظر از عنوان «آزادپز»، تحت هیچ شرایطی مجاز به افزایش خودسرانه قیمت‌ها نیستند.