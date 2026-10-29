به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی رفیع، گفت: در پی پیگیری‌های انجام‌شده و در اجرای دستور دادستان شهرستان، عملیات آزادسازی ۳ هزار مترمربع از اراضی مستثنیات در روستای گل‌افشان با موفقیت صورت گرفت.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیت‌المال افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و حفاظت از اراضی منطقه انجام شده است و دستگاه‌های متولی با هرگونه تخلف و تصرف غیرمجاز برخورد خواهند کرد.

بخشدار مرکزی مهریز همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، به‌ویژه دادستان شهرستان، و عوامل انتظامی و اجرایی، بر تداوم پایش و نظارت مستمر بر اراضی روستایی بخش مرکزی تأکید کرد.