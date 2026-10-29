از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات تا بهره‌گیری از هوش مصنوعی در خطوط تولید؛ تازه‌ترین فناوری‌های توسعه تولید و افزایش بهره‌وری در نمایشگاه صنعت و معدن تهران به نمایش درآمده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران، با محوریت معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتگران و تولیدکنندگان، تا ۹ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست؛ رویدادی که بومی‌سازی تجهیزات، به‌کارگیری هوش مصنوعی و ارتقای بهره‌وری در خطوط تولید، از محور‌های مهم آن است.





گزارش از رضا صفاری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما