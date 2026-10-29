فرمانده انتظامی چالوس از کشف انبار احتکار ۱۵ هزار عدد پت آزمایشگاهی به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ محسن سلیمانی گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با جرائم اقتصادی، با انجام اقدامات پلیسی یک انبار محل احتکار پت آزمایشگاهی را شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، ۱۵ هزار عدد پت آزمایشگاهی به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و انبار مربوطه مهر و موم شد.

فرمانده انتظامی چالوس گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و رسیدگی به موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.