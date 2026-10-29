جوانان نخبه در استان مرکزی و سراسر ایران با شکستن مرزهای دانش و نیز حاضر شدن در تجمعات میدانی، حماسه آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی در شب‌های بیداری با نمایش شکوه روز افزون صلابت و ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی، در سنگر خیابان حماسه آفرینی می‌کنند.

در دویست و چهل و دومین شب ایستادگی اما، سخن از آینده‌ای است که جوانان و نخبگان ایرانی آن را می‌سازند؛ آینده‌ای متکی بر دانش، فناوری و مرزشکنی علمی که به فرموده رهبر معظم انقلاب نقشی بی‌بدیل در پیشرفت ایران و جایگاه آن در نظم جدید جهانی دارد.