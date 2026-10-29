میز ارتباطات مردمی و جلسه قرارگاه محله‌محور شهرستان میاندوآب با حضور نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان، در مسجد حضرت علی‌اکبر (ع) کوی خاقانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میز ارتباطات مردمی و جلسه قرارگاه محله‌محور شهرستان میاندوآب با حضور نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان، در مسجد حضرت علی‌اکبر (ع) کوی خاقانی برگزار شد

این نشست در راستای تقویت ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مسئولان با مردم و با هدف بررسی میدانی مشکلات و مطالبات شهروندان و پیگیری راهکار‌های رفع آنها برگزار شد.

در این جلسه، اهالی کوی خاقانی و خیابان‌های شهید عباسپور، جانباز، فردوسی و کوی ملت، مهم‌ترین مسائل و مطالبات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

تکمیل ساختمان مسجد، آسفالت‌ریزی و جدول‌گذاری معابر، رفع آب‌گرفتگی، احداث خانه بهداشت و مدرسه، ایجاد فضای سبز، نوسازی و تأمین روشنایی معابر و ساماندهی زهکش‌ها و نهر سنتی از جمله درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ها و راهکار‌های خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده تشریح کردند..