استاندار ایلام از تشکیل کمیته ویژه پیمانکاران راه‌سازی برای رفع موانع اجرایی و مالی و تحقق طرح های کلان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست هم‌اندیشی با پیمانکاران راه‌سازی استان با تأکید بر اینکه طرح های عمرانی با وجود شرایط جنگی متوقف نشده است، گفت: با تشکیل کمیته پیمانکاران و اولویت‌بندی مسائل، بخش قابل توجهی از طرح ها محقق می‌شود.

وی از تفاهم با بانک ملی برای تزریق ۱۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت برای ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی خبر داد و افزود: حدود ۵۰ درصد از ۱۴.۳ همت اعتبار مصوب سفر رئیس‌جمهور به حوزه راه اختصاص یافت.

کرمی با اشاره به افق تازه پیش‌روی پیمانکاران استان تصریح کرد: ظرفیت مرز و ارتباط با استان‌های همجوار عراق، فرصتی فراهم کرده که پیمانکاران ما در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک در ساخت‌وساز آن مناطق نیز مشارکت کنند.

استاندار ایلام با تسلیت به خانواده‌های هفت جانباخته حوادث جاده‌ای اخیر در محور اندیمشک خاطرنشان کرد: تلاش برای تکمیل طرح های راه‌سازی به کاهش این حوادث کمک می‌کند و کاری که شما انجام می‌دهید، مجاهدت در راه عمران و آبادانی کشور است.