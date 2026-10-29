فرمانده انتظامی چالوس از کشف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک به قاچاق به ارزش تقریبی ۷۵ میلیارد ریال و دستگیری ۳ متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ محسن سلیمانی گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با تخلفات اقتصادی، ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک به قاچاق را کشف و توقیف کردند.

وی افزود: در این پرونده ۳ متهم دستگیر شدند و ارزش موتورسیکلت‌های توقیفی حدود ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی چالوس گفت: رسیدگی به پرونده متهمان و بررسی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.