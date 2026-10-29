با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی،باقدردانی از خدمات مسعود حقوقی ، علی زاهد به عنوان رئیس جدید دادگستری میاندوآب معرفی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، ضمن تجلیل از خدمات و تلاش‌های مسعود حقوقی رئیس پیشین دادگستری شهرستان میاندوآب، علی زاهد به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد

محمد علینژاد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحرک، تلاش مضاعف و همت جهادی در مجموعه دستگاه قضایی اظهار کرد: مدیران و مسئولان قضایی نباید تنها به انجام وظایف معمول و چارچوب‌های مرسوم اداری بسنده کنند، بلکه باید با احساس مسئولیت بیشتر و نگاهی فراتر از شرح وظایف قانونی، در مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق سال‌های گذشته، برنامه‌محوری را یکی از الزامات اساسی مدیریت قضایی دانست و افزود: عملکرد دادگستری در سال‌های گذشته زمانی مطلوب و اثربخش بوده است که اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدفمند و منسجم انجام شده‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین انضباط اداری، تعیین اولویت‌ها، هدف‌گذاری روشن و ارزیابی مستمر عملکرد‌ها را از الزامات مدیریت کارآمد برشمرد و تأکید کرد: مجموعه دستگاه قضایی باید با پایبندی به رویکرد برنامه‌محور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.