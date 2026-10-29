نخستین دوره آزمون ورود به حرفه مهندسان در سال ۱۴۰۵، هم‌زمان با سراسر کشور در استان کردستان آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.

آغاز آزمون ورود به حرفه مهندسان در کردستان با حضور ۴ هزار و ۳۶۶ داوطلب

آغاز آزمون ورود به حرفه مهندسان در کردستان با حضور ۴ هزار و ۳۶۶ داوطلب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قوامی، رئیس اداره نظام مهندسی اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این آزمون در هفت رشته مهندسی و همچنین در بخش‌های کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارشناسان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از آزمون، چهار هزار و ۳۶۶ داوطلب شرکت کرده‌اند که سه هزار و ۳۸۵ نفر از آنان مرد و مابقی زن هستند.

رئیس اداره نظام مهندسی اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت این آزمون در ورود نیرو‌های متخصص به حوزه ساخت‌وساز گفت: داوطلبان پس از کسب حدنصاب لازم و دریافت پروانه و صلاحیت مربوطه، می‌توانند فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه آغاز کنند.