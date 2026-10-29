به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به موضوع انتقال آب به استان یزد و نیاز شدید استان به اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: متأسفانه سال‌هاست که محیط زیست در زمینه انتقال آب سد خرسان به یزد مانع‌تراشی می‌کند. تمدن کهن، تاریخی و اثرگذار استان یزد به این آب وابسته است و حتی هزینه انتقال آب را نیز خود استان یزد پرداخت می‌کند، اما متأسفانه محیط زیست در این زمینه مشکل ایجاد می‌کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی ،ادامه داد: استان یزد در زمینه انواع سرطان رتبه اول تا سوم را دارد؛ در این مواقع محیط زیست کجاست، اما وقتی صحبت از آب می‌شود، محیط زیست اظهارنظر می‌کند. امیدواریم این مسئله حل شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌جز برخی معادن که سهم خود را پرداخت می‌کنند، معادن خصولتی در حال اجحاف هستند. در یکی از شهرستان‌های استان یزد، بیش از ۴۵ درصد بیمه‌شدگان متعلق به استان نیستند، اما در مقابل، سرانه فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر بخش‌ها افزایش پیدا نکرده است. در شهر یزد نیز بیش از ۱۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

جوکار در مورد معادن نیز اظهار کرد: باید مردم یزد و قشر‌های مختلف سهامدار معادن شوند، اما متأسفانه گوشی بدهکار نیست. وقتی فرهنگیان متوجه می‌شوند که معدن‌داران حقوق ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، ناامید می‌شوند و شغل خود را رها می‌کنند؛ حتی برخی مدیران نیز شغل خود را رها کرده و به سمت معادن می‌روند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، در حال حاضر استان یزد حدود ۱۰ همت از وزارت نیرو طلب دارد. با وجود اینکه قانون، آنها را موظف کرده است، این مبالغ پرداخت نمی‌شود و در شرایطی که خانه آماده است، زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. باید حق استان پرداخت شود تا بتوان طرح‌ها را تکمیل کرد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی صادرکنندگان، رفع تعهد ارزی است. در حال حاضر، استان نیرو و نمایندگانی در این زمینه ندارد و صادرکنندگان حتماً باید برای پیگیری به تهران مراجعه کنند. امیدواریم یک نماینده در استان مستقر شود. همچنین در زمینه تسهیلات ۷۰۰ میلیارد تومانی، مشخص نشده است که چه افرادی در استان این تسهیلات حمایتی را دریافت کرده‌اند.

جوکار همچنین تصریح کرد: آمار واقعی تورم با آنچه مردم احساس می‌کنند، تفاوت قابل توجهی دارد و یزد گران‌ترین استان کشور است. طرح مربوط به این موضوع نیز موجود است و اگر این طرح‌ها اجرا شود، می‌توان تورم را کنترل کرد.

وی ادامه داد: ۴ هزار و ۳۰۰ طرح در جداول بودجه وجود دارد که باید بررسی شود چه تعداد از آنها مربوط به یزد است. امیدواریم در این زمینه نیز حق استان اعمال شود و آنچه استحقاق مردم یزد است، پرداخت شود.