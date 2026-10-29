آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حوزه‌های علمیه گفت: سازماندهی منسجم در عرصه آموزش و فعالیت‌های تبلیغی، مانع هدررفت ظرفیت‌های حوزوی و زمینه‌ساز افزایش کارآمدی روحانیت است.

آیت‌الله اراکی: حوزه و روحانیت برای پاسخگویی به نیاز‌های جهانی به تحول تشکیلاتی نیاز دارند

آیت‌الله اراکی: حوزه و روحانیت برای پاسخگویی به نیاز‌های جهانی به تحول تشکیلاتی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه با عنوان چشم‌انداز نهاد حوزه و روحانیت در پیام امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به سابقه تاریخی دغدغه تحول در حوزه‌های علمیه گفت: ضرورت نظم و سازماندهی در حوزه از گذشته مورد توجه علما، مراجع و اندیشمندان حوزوی قرار داشته است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران حضور خود در حوزه علمیه نجف و دیدار با آیت‌الله العظمی خویی افزود: این مرجع تقلید نیز با هدف تحول در حوزه نجف، طرحی برای تربیت نیرو‌های متخصص در رشته‌های مختلف علوم حوزوی در نظر داشت که نشان‌دهنده اهمیت دیرینه این مسئله در میان مراجع است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ساختار سنتی حوزه بر اساس رشد تدریجی علمی و شکل‌گیری طبیعی جایگاه استادان و مراجع استوار بوده است، تصریح کرد: این نظم با وجود برخورداری از پیشینه ارزشمند، به‌تنهایی پاسخگوی مسئولیت‌های گسترده حوزه و روحانیت در شرایط کنونی و در سطح جهانی نیست.

آیت‌الله اراکی با تقسیم فعالیت‌های حوزه و روحانیت به دو بخش آماده‌سازی و آموزش نیرو‌ها و عرصه عملیاتی و تبلیغی اظهار کرد: هر دو بخش به نظم تشکیلاتی نیاز دارند و باید میان آنها ارتباطی مستمر برقرار باشد؛ چراکه طلبه از همان آغاز مسیر علمی باید در کنار آموزش، مهارت‌های تبلیغی و ارتباط مؤثر با مردم را نیز فرا بگیرد.

وی با اشاره به فعالیت روحانیون در عرصه‌هایی همچون امامت جمعه و جماعت، دستگاه قضایی، نیرو‌های نظامی و سایر حوزه‌های اجتماعی افزود: نبود هماهنگی کافی میان این بخش‌ها می‌تواند به تداخل وظایف و هدررفت ظرفیت‌های انسانی منجر شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر ضرورت ساماندهی امور حوزه و روحانیت با محوریت مرجعیت تأکید کرد و گفت: ارتباط معنوی و اعتماد قلبی مردم به مراجع دینی، از مهم‌ترین عوامل اثرگذاری روحانیت است و هرگونه تحول تشکیلاتی باید با توجه به این ویژگی اساسی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید جزایری، استاد حوزه علمیه نیز در این اجلاسیه با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌های نهاد حوزه و نهاد روحانیت گفت: این دو نهاد با وجود ارتباط و درهم‌تنیدگی، کارکرد‌های متفاوتی دارند و باید وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و ساختار‌های هر یک به‌روشنی مشخص شود.

وی افزود: حوزه علمیه در طول زمان به ساختاری نسبی دست یافته است، اما نهاد روحانیت با وجود فعالیت در عرصه‌هایی مانند مساجد، دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و نیرو‌های نظامی، هنوز از هویت و تشخص سازمانی متناسب با ظرفیت‌های خود برخوردار نیست.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: بازنگری در ساختار حوزه و روحانیت با در نظر گرفتن نیاز‌های روز، ظرفیت‌های موجود و اقتضائات حکومت اسلامی می‌تواند به افزایش کارآمدی، کاهش موازی‌کاری و استفاده بهتر از توان علمی و تبلیغی روحانیون کمک کند.