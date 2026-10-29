به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از افزایش سه‌برابری برداشت انار در باغ‌های این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از هشت هزار تن انار از باغ‌های سردشت برداشت و روانه بازار شود.

اصغری افزود: شرایط جوی مساعد و تامین آب کافی برای باغ‌های انار موجب شده است میانگین برداشت این محصول در سال جاری به ۳۵ تا ۴۰ تن در هر هکتار برسد.

وی ادامه داد: بخش عمده باغ‌های انار سردشت در منطقه آلان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال از ۲۰۰ هکتار باغ انار این شهرستان بیش از هشت هزار تن محصول برداشت شود