به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دولت جدید انگلیس در حالی نخستین لایحه بودجه خود را به مجلس ارائه کرد که مفاد آن موجی از انتقاد‌ها را در مجلس و نهاد‌های ناظر در پی داشته است.

بنیاد قطعنامه که سال‌هاست ارقام بودجه را تحلیل می‌کند با انتقاد شدید از صورت مالی، به ویژه در مورد حمایت از خانوار‌ها در برابر افزایش هزینه‌های انرژی اعلام کرد:

هزینه‌های انرژی به قیمت واقعی امسال بالاتر از آخرین شوک قیمتی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

نظام حمایت از انرژی به شدت هدفمند است و در مقایسه با خانوار‌های پردرآمد به اندازه کافی به خانواده‌های کم‌درآمد کمک نمی‌کند.

این حمایت به ارزیابی املاک ۳۵ ساله برای مالیات شورایی متکی است. این بنیاد در مورد طراحی این حمایت می‌گوید: نیمه فقیر خانوار‌ها امسال و سال آینده به طور متوسط ۱۵۸ پوند از محل حمایت هزینه زندگی دریافت خواهند کرد، که تنها ۱۴ پوند بیش‌تر از ۱۴۴ پوند دریافتی نیمه ثروتمندان است که نشان‌دهنده شکست کامل در هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک‌ها به نیازمندترین افراد است.

«روث کرتیس» مدیر اجرایی این اندیشکده، گفت: در مواجهه با شرایط سخت در بحبوحه آشفتگی اقتصادی جهانی، وزیر خزانه‌داری، بودجه‌ای پراکنده ارائه کرد که کمکی به چالش‌های حاد پیش روی بریتانیا نکرد. حمایت از هزینه‌های زندگی بسیار ناچیز توزیع می‌شود و حتی خانواده‌هایی که این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، با هزینه‌های انرژی بالاتری نسبت به شوک قیمت انرژی قبلی مواجه خواهند شد.