معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: به لحاظ موقعیت بی نظیر گردشگری تکاب؛ تقویت زیر ساختهای گردشگری و احیای واحد‌های راکد اقتصادی در اولویت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفر به تکاب گفت: به لحاظ موقعیت بی نظیر گردشگری تکاب تقویت گردشگری و احیای واحد‌های راکد اقتصادی در اولویت خواهند بود.

حسین زاده افزود: توجه به حوزه اشتغال زنان روستایی و بهبود زیرساخت‌ها از جمله راه روستایی، آب شرب و قنوات آبخیزداری این شهرستان حسب دستور رئیس جمهور محترم در اولویت خواهند بود.

وی گفت: هم ما و هم مسؤلان استانی و شهرستانی باید از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای ارتقای آن تلاش کنیم و تکاب را به یکی از شهر‌های توسعه یافته تبدیل کنیم.

عبدالکریم حسین زاده در نشستی با مسئولان و دهیاران این شهرستان به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه و مسائل و مشکلات این بخش را بررسی کرد

وی بر تقویت طرح‌های نیمه تمام، گردشگری و آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی تأکید و خواستار تسریع در این امور شد.