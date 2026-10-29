در مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیا در عراق، مبینا فلاح طلایی شد و محمد حسین گلشنی به مدال نقره دست یافت.

تیراندازی با کمان جام آسیا، دو نشان طلا و نقره نمایندگان ایران

تیراندازی با کمان جام آسیا، دو نشان طلا و نقره نمایندگان ایران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبینا فلاح در دیدار فینال مسابقات ریکرو، با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده بنگلادش به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

محمدحسین گلشنی در دیدار فینال مسابقات ریکرو با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده آمریکا نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در پایان این مسابقات نمایندگان کشورمان صاحب دو مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

مدال طلا:

تیم ریکرو میکس

مبینا فلاح

مدال نقره:

محمدحسین گلشنی