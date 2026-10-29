مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مالیات مقطوع مشاغل بر اساس اطلاعات موجود در نظام مالیاتی تعیین شده و تنها در صورت شناسایی درآمد‌های کتمان‌شده، مالیات متعلق به این درآمد‌ها مطالبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح نحوه محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این مالیات بر اساس داده‌های موجود و در دسترس نظام مالیاتی محاسبه شده و مبلغ تعیین‌شده تغییر نمی‌کند؛ مگر اینکه درآمد اعلام‌نشده یا کتمان‌شده‌ای از سوی مؤدی شناسایی شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مکلف است از درآمد‌های کتمان‌شده مالیات دریافت کند. از این رو، شناسایی چنین درآمد‌هایی به تعیین و مطالبه مالیات متعلق منجر می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه مؤدی اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده یا فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را پذیرفته باشد.

رحیمی با توصیه به مؤدیان برای اعلام صحیح درآمد‌های خود، تصریح کرد: اگر مؤدیان متوجه شدند در محاسبه مالیات مقطوع آنها برخی از درآمدهایشان لحاظ نشده است، برای پیشگیری از جرایم ناشی از کتمان درآمد، باید نسبت به اظهار صحیح درآمد‌های شناسایی‌نشده اقدام کنند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به مزایای پذیرش مالیات مقطوع گفت: پذیرش مالیات تعیین‌شده، امکان بهره‌مندی از تخفیف‌ها، تعدیلات و مزایای پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را برای مؤدیان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در مقابل، نپذیرفتن مالیات مقطوع، تکالیف جدیدی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی را برای مؤدیان به همراه دارد.

رحیمی در پایان از مؤدیان مشمول خواست با پذیرش مالیات مقطوع محاسبه‌شده، از فرصت فراهم‌شده برای انجام تکالیف قانونی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ استفاده کنند.