به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور عشایر خراسان زضوی گفت: با توجه به پیش بینی سرمای هوا در آبانماه به منظور جلوگیری از تلفات بره‌ ها و حفظ سلامتی دام، کوچ عشایراستان به مناطق قشلاقی آغاز شد.

محمد حسین جعفری افزود: عشایر درون کوچ شامل؛ تعدادی از عشایر شهرستان‌های قوچان، چناران، نیشابور و مشهد هستند که در کوچ پائیزه در مناطق قشلاقی استان در شهرستان‌های سرخس، کلات و حوزه شهرستان مشهد (میامی) مستقر می‌شوند و بقیه نیز در مناطق گرمسیری حوزه شهرستان‌خود استقرار می‌یابند.

وی ادامه داد: عشایر برون کوچ هم در فصل قشلاق از استان خارج می‌شوند که بر این اساس حدود ۲۱۴ خانوار از عشایر طایفه‌های «طاهری و ایلخانی» شهرستان بردسکن و سبزوار با بیش از ۲۱ هزار راس دام برای زمستان گذرانی راهی شهرستان عشق آباد در استان خراسان جنوبی شده و با پیمودن مسافت حدود ۱۳۰ کیلومتری در مناطق قشلاقی «کوه سفید-گود طاهری- تپه داغ، چاه مسافر و..» مستقر می‌شوند و ۵۵ خانوار با حدود ۳۶۰۰ راس دام هم به شهرستان میامی در استان سمنان کوچ می‌کنند.

وی بیان کرد: از عشایر شهرستان خواف نیز ۱۱۰ خانوار با حدود ۷۵۰۰ راس دام در مناطق قشلاقی شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی مستقر می‌شوند.

جعفری گفت: همچنین با سرد شدن زود هنگام و تدریجی هوا طبق توافق انجام شده با مسئولان استان گلستان، کوچ پائیزه عشایر کوچرو در خراسان رضوی به مناطق قشلاقی «مراوه تپه» انجام می‌شود.

وی افزود: عشایر شهرستان قوچان با ۴۵۰ خانوار و بیش از ۶۰ هزار راس دام در فصل قشلاق به شهرستان مراوه تپه در استان گلستان کوچ می‌کنند و با طی مسافت ۳۷۰ کیلومتری و عبور از مسیر‌های شهرستان‌های فاروج، شیروان، بجنورد، مانه و سملقان و ایل‌راه‌های «شلمی و خشتلی» به حوزه استان گلستان (قشلاق مراوه تپه) وارد و در آنجا مستقر می‌شوند و تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد در مناطق قشلاقی مراوه تپه استقرار دارند.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه مدیریت کوچ استان ادامه داد: در این کارگروه مصوب شد با توجه به بروز سرمای زود هنگام عشایر کوچرو از اول آبان ماه مجازند، فقط دام‌های زایشی و داشتی خود را به محله‌های قشلاقی برده و با تعلیف و تغذیه دستی از آنها نگهداری کنند و از ابتدای آذر ماه نیز دام‌های خود را به مراتع قشلاقی وارد نماید.

جعفری گفت: همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف پروانه‌های چرای دام صادر شده تا پایان سال ۱۴۰۲ تاکید و مقرر شد دارندگان این پروانه‌ها برای تمدید یا طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان خود مراجعه نمایند.

وی افزود: عشایر در زمان کوچ باید مدارک شناسایی، مستندات مرتع و دام خود را به همراه داشته و با هماهنگی اداره کل دامپزشکی و بخش خصوصی نسبت به واکسیناسیون دام خود پیش از آغاز کوچ اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و بسیج عشایری در طول مسیر، امنیت کوچ و ناوگان آبرسان سیار امور عشایر و شبکه تعاونی‌های عشایری استان نیز تامین آب شرب، علوفه دامی، سوخت و دیگر مایحتاج ضروری این خانوار‌های کوچنده را تامین می‌کنند.

وی بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱۵۰ خانوار عشایر با حدود ۱۴۵ هزار راس دام به مناطق قشلاقی استان و خارج از استان کوچ کنند.