به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک نقطه در سطح شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران یگان امداد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی با همکاری اداره برق شهرستان محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از محل مذکور تعداد ۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۳ میلیارد ریال اعلام کردند گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شد.