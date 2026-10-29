سرشماری زنبورستان‌های شهرستان مهریز با هدف شناسایی ظرفیت‌های زنبورداری، ثبت اطلاعات بهره‌برداران و به‌روزرسانی آمار کلنی‌های زنبورعسل تا بیست و پنجم آبان ماه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مهریز، سرشماری زنبورستان‌های شهرستان مهریز با هدف شناسایی ظرفیت‌های زنبورداری، ثبت اطلاعات بهره‌برداران و به‌روزرسانی آمار کلنی‌های زنبورعسل تا بیست و پنجم آبان ماه اجرا می‌شود. این سرشماری با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق از تعداد زنبورستان‌ها، شمار کلنی‌های زنبورعسل و وضعیت فعالیت زنبورداران شهرستان صورت می‌گیرد. اطلاعات حاصل از این سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی برای حمایت از بهره‌برداران، ارائه خدمات کارشناسی، ارتقای بهره‌وری و توسعه صنعت زنبورداری در شهرستان خواهد بود.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مهریز اعلام کرد: زنبورداران ضمن مراجعه به جهادکشاورزی و تکمیل فرم خوداظهاری با کارشناسان و عوامل اجرایی سرشماری همکاری لازم را داشته و اطلاعات مورد نیاز را به صورت دقیق ارائه تا زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه این بخش فراهم شود.