استاد راهنما باید زمان راهنمایی و مشاوره را به میزان حداقل یک ساعت در هفته برای هر دانشجو در برنامه کاری خود مشخص کند، این برنامه را در ورودی اتاق کار نصب کند و آن را رعایت کند. مسئولیت پایش ظرفیت راهنمایی اعضای هیئت علمی بر عهده مدیر گروه آموزشی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیوه‌نامه جدید تعیین ظرفیت راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس، با توجه به آیین‌نامه‌ها و ضوابط موجود و به‌منظور اجرای مؤثر ضوابط دوره دکتری و ایجاد وحدت رویه در تعیین ظرفیت راهنمایی اعضای هیئت علمی، با در نظر گرفتن ظرفیت، توانمندی استادان و سایر مقررات تدوین شده است.

بر اساس مواد این شیوه‌نامه، در محاسبه ظرفیت اعضای هیئت علمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری یکسان در نظر گرفته می‌شوند. حداکثر تعداد دانشجویانی که هر عضو هیئت علمی می‌تواند به‌طور هم‌زمان راهنمایی کند، بر اساس مرتبه علمی شامل استادیار، دانشیار و استاد و همچنین میانگین فعالیت پژوهشی در سه سال مورد ارزیابی، شامل مقالات علمی‌پژوهشی معتبر نمایه‌شده با نویسندگی مسئول، طبق جدول مصوب تعیین می‌شود.

ضوابط راهنمایی دانشجویان توسط استادیاران جدیدالاستخدام

بر اساس این شیوه‌نامه، برای اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام، داشتن مقاله علمی‌پژوهشی با آدرس دانشگاه تربیت مدرس در دو سال نخست ضروری نیست. استادیاران جدیدالاستخدام در دو سال نخست خدمت، در مجموع مجاز به راهنمایی هم‌زمان حداکثر سه دانشجوی کارشناسی ارشد هستند. برای این استادان، در صورت دفاع دو دانشجوی کارشناسی ارشد، راهنمایی یک دانشجوی دکتری امکان‌پذیر است و آنها می‌توانند در سایر رساله‌های دکتری نیز به‌عنوان استاد راهنمای دوم ایفای نقش کنند.

همچنین با برگزاری پیش‌دفاع موفق از رساله دکتری نخستین دانشجوی دکتری یا دفاع تأییدشده چهار دانشجوی کارشناسی ارشد، امکان راهنمایی دومین دانشجوی دکتری برای استادیاران فراهم می‌شود.

شرایط اختصاص ظرفیت راهنمایی رساله دکتری به اعضای جدیدالاستخدام و انتقالی

اختصاص سهمیه راهنمایی رساله دانشجوی دکتری به اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام و استادیاران انتقالی، مشروط به ارائه مستندات مربوط به دو سال سابقه تدریس، تحقیق و راهنمایی دو دانشجوی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا یک دانشجوی دانش‌آموخته دکتری در مؤسسه مبدأ است. مؤسسات مورد تأیید شامل دانشگاه‌های سطح یک کشور یا مراکز پژوهشی ممتاز همچون پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، پاستور، رویان، پلیمر و پتروشیمی، شیمی و مهندسی شیمی، زلزله، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهش‌های علمی و صنعتی هستند. در مورد سایر مراکز برتر نیز، پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشکده، موضوع در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بررسی می‌شود.

نحوه محاسبه ظرفیت دانشجویان تحت راهنمایی

بر اساس شیوه‌نامه، محاسبه و رعایت ظرفیت راهنمایی پیش از تخصیص دانشجوی جدید ضروری است. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از پایان نیم‌سال تحصیلی اول تا زمان دفاع یا صدور برگه کفایت دستاورد‌های پژوهشی، جزو ظرفیت دانشجویان تحت راهنمایی استاد محسوب می‌شوند. تعداد دانشجویانی که هر عضو هیئت علمی می‌تواند به‌طور هم‌زمان استاد مشاور آنها باشد، حداکثر برابر با تعداد مجاز راهنمایی پایان‌نامه یا رساله است و تفکیک دانشجویان داخلی و بین‌الملل نیز باید رعایت شود. ظرفیت دانشجویان بین‌الملل معادل نصف ظرفیت دانشجویان ایرانی محاسبه می‌شود. منظور از دانشجویان ایرانی در این شیوه‌نامه، دانشجویان دوره‌های روزانه، نوبت دوم و پردیس است.

تعیین سقف تعداد دانشجویان ارشد و دکتری برای هر استاد

همچنین در صورتی که عضو هیئت علمی با هر درصدی به‌عنوان استاد راهنمای دوم رساله دکتری انتخاب شود، این مسئولیت در محاسبه ظرفیت معادل یک‌دوم محسوب خواهد شد.

شرایط راهنمایی و مشاوره دانشجویان خارج از دانشگاه

راهنمایی و مشاوره دانشجویان خارج از دانشگاه تربیت مدرس، صرفاً برای دانشجویان دانشگاه‌های مورد تأیید و در صورت تکمیل نبودن ظرفیت مصوب اعضای هیئت علمی امکان‌پذیر است. دانشگاه‌های مشمول این بند شامل دانشگاه‌های سراسری زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، دانشگاه پیام‌نور استان تهران و واحد‌های مرکز استان و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد‌های مرکز استان هستند. ظرفیت اختصاص‌یافته به راهنمایی و مشاوره این دانشجویان حداکثر معادل یک‌سوم حداکثر ظرفیت عدد گردشده استاد خواهد بود.

الزام تعیین زمان هفتگی برای راهنمایی و مشاوره

بر اساس این شیوه‌نامه، استاد راهنما باید زمان راهنمایی و مشاوره را به میزان حداقل یک ساعت در هفته برای هر دانشجو در برنامه کاری خود مشخص کند، این برنامه را در ورودی اتاق کار نصب کند و آن را رعایت کند. مسئولیت پایش ظرفیت راهنمایی اعضای هیئت علمی بر عهده مدیر گروه آموزشی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده است. در شرایط خاص و مواردی که در شیوه‌نامه پیش‌بینی نشده است، تصمیم‌گیری با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشکده و تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می‌شود.