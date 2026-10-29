به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیر امیرگان، رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دستیار وزیر ورزش و جوانان، در آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور در بابلسر، از تلاش دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رقابت‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت ورزش و جوانان و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده افزود: برگزاری این رویداد حاصل همکاری مسئولان، عوامل اجرایی و دبیران استانی ورزش محلات است که زمینه حضور و رقابت ورزشکاران را فراهم کردند.

امیرگان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با وزیر ورزش و جوانان و انجمن ملی داژبال ایران گفت: اعضای تیم ملی داژبال بانوان از میان ورزشکاران حاضر در این مسابقات انتخاب خواهند شد تا بانوان مستعد بتوانند مسیر حضور در رقابت‌های بین‌المللی را دنبال کنند.

رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: امیدواریم با فراهم‌شدن مقدمات و دریافت مجوز‌های لازم، زمینه اعزام تیم ملی داژبال بانوان به رویداد‌های پیش‌رو در تایلند و دانمارک فراهم شود و بانوان منتخب در رقابت‌های جهانی حضور پیدا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور ورزشکاران در تیم ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانوان منتخب باید با تکیه بر توانمندی، تلاش، اخلاق ورزشی و روحیه قهرمانی، نمایندگان شایسته‌ای برای کشورمان باشند.

امیرگان همچنین مسابقات داژبال بانوان محلات را فرصتی برای ارتقای مهارت‌های فردی و گروهی، تقویت رقابت سالم و گسترش نشاط اجتماعی دانست و افزود: رعایت اصول فنی و اخلاق ورزشی در این رقابت‌ها می‌تواند به رشد شرکت‌کنندگان و توسعه ورزش کمک کند.

دستیار وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش ورزش در سلامت جامعه گفت: ورزش قهرمانی تنها به کسب مدال و عنوان محدود نمی‌شود، بلکه در خودسازی و تقویت سلامت جسمی و روانی افراد نیز نقش دارد. توسعه ورزش همگانی هم می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات به شناسایی استعداد‌های برتر، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش فرصت حضور بانوان در عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی منجر شود.