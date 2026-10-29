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مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از بازگشت بیش از ۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی کردلاغری در این شهرستان به چرخه تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی گفت: این اراضی کشاورزی پلاک دار به صورت قطعه بندی شده از حالت کشاورزی خارج و تغییرکاربری داده شده بود.
وی اضافه کرد: قلع و قمع این قطعات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شد.
حبیبی با اشاره به روند شناسایی تخلفات تصریح کرد: اجرای این عملیات پس از ماهها پایش میدانی و شناسایی موارد تخلف و با پیگیری یگان حفاظت امور اراضی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری مسئولان قضایی، انتظامی و عوامل اجرایی شهرستان به مرحله اجرا رسید.