به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی گفت: این اراضی کشاورزی پلاک دار به صورت قطعه بندی شده از حالت کشاورزی خارج و تغییرکاربری داده شده بود.

وی اضافه کرد: قلع و قمع این قطعات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شد.

حبیبی با اشاره به روند شناسایی تخلفات تصریح کرد: اجرای این عملیات پس از ماه‌ها پایش میدانی و شناسایی موارد تخلف و با پیگیری یگان حفاظت امور اراضی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری مسئولان قضایی، انتظامی و عوامل اجرایی شهرستان به مرحله اجرا رسید.