به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده گروه ۹۹ پدافند نزاجا با حضور در منزل خلبان شهید محمد رحیمیان با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار امیر سیدابوالفضل موسوی فرمانده گروه ۹۹ پدافند نزاجا اقتدار و عزت ایران اسلامی را مدیون رشادت و جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانواده معظم شهدا دانست و گفت: فرزندان غیور ملت در نیرو‌های مسلح با برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی، ادامه دهنده راه شهدا هستند و هر تجاوزی به آب و خاک و منافع کشور را با قدرت پاسخ می‌دهند.