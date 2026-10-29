وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک مرزی بازرگان و پایانه بار و ترابری مرزی، با همراهی استاندار آذربایجان‌غربی، بر تسریع تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی و روان‌سازی صادرات و واردات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، در جریان بازدید از گمرک مرزی بازرگان و مرکز لجستیک مرزی، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی و روان‌سازی فرآیند صادرات و واردات تأکید کردند.

وزیر اقتصاد در جریان سفر به شهرستان مرزی ماکو، با همراهی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران حوزه اقتصادی و گمرکی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، مشکلات و روند تردد کامیون‌ها، ناوگان ترانزیتی و مسافران در مرز بین‌المللی بازرگان قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید مرز بازرگان را یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد و تجارت کشور دانسته و افزود: رفع موانع تردد ناوگان باری، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و توسعه تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه ضروری است.

در این بازدید، شماری از مسافران مرزی و رانندگان خودرو‌های ترانزیتی نیز مسائل و مشکلات خود در زمینه تردد از مرز بازرگان را با وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان‌غربی در میان گذاشتند.